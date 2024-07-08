В Китае отреагировали на визит Орбана в Пекин

«Пэнпай»: визит Орбана в Пекин оказался неожиданным

Видит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин оказался неожиданным, но ему придают большое значение. Об этом сообщило издание «Пэнпай» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что в анонсе встречи, опубликованном МИД Китая, не уточняется, по чьей инициативе она произойдет. Тем не менее, в Поднебесной ей придают большое значение, подчеркнул собеседник издания.

Ранее, 5 июля, премьер-министр прилетел в Москву. Он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам венгерского премьера, его визит в Москву состоялся в рамках следующего шага «мирной миссии».

8 июля Орбан прибыл в Пекин. «Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается», — рассказал пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши. По информации МИД Китая, политик обсудит с Си Цзиньпином вопросы, представляющие общий интерес.