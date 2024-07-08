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13:15, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Кушанашвили рассказал о звонках Пугачевой в больницу

Телеведущий Кушанашвили рассказал, что Пугачева звонит ему в больницу
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Кадр: Gazgolder / YouTube

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, у которого обнаружили рак, сообщил, что эстрадная исполнительница Алла Пугачева, певцы Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе и другие звезды шоу-бизнеса регулярно звонят ему в больницу. Подробностями он поделился в ролике, опубликованном в Telegram.

«Я знаю, как вас пугает слово "онкология". И мне страшно. Но у меня есть (...) ежедневно звонящие мне Николай Басков, [актер] Владимир Сычев, Павлиашвили, [певица] Теона Контридзе, Валерий Меладзе. (...) Алла Пугачева, которая оттуда (из Израиляприм. «Ленты.ру») интересуется, как у меня дела», — рассказал Кушанашвили.

5 июля стало известно, что Кушанашвили планируют перевести в НМИЦ онкологии имени Блохина. Уточнялось, что в центре ведущему будут ставить капельницы, поднимающие уровень белка в крови. Племянница журналиста отметила, что деньги на его лечение помогали собирать Павлиашвили, Меладзе, Басков и другие артисты.

О том, что Кушанашвили попал в больницу, сообщалось 20 июня. Он пожаловался врачам на сильные боли в районе сердца и живота. Журналиста отвезли в больницу, где ему сделали несколько операций. Позднее его друг Владимир Полупанов заявил, что у ведущего обнаружили рак.

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      Олег Давыдов
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