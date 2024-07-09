Болгария подала в суд на «Газпром». От российской компании требуют 400 миллионов евро

Болгария подала иск к «Газпрому» на 400 млн евро из-за прекращения поставок газа

Государственный газовый дистрибьютор Болгарии Bulgargaz подал в Международный арбитражный суд иск к «Газпрому». У российской компании потребовали компенсацию ущерба на общую сумму 400 миллионов евро.

Главной причиной данного требования является остановка поставок российского газа в Болгарию в 2022 году. Это произошло после того, как Bulgargaz отказался оплачивать топливо в российских рублях, как того требовал указ президента страны Владимира Путина от 31 марта 2022 года.

«После того как российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, Bulgargaz предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов», — подчеркнули представители болгарского предприятия.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«Газпром» добился запретов на суды с некоторыми партнерами из Европы

«Газпром» сумел добиться от Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворения двух исков, которые были поданы к чешской компании innogy Energie и французскому предприятию Engie S.A. Встав на сторону российской компании, суд запретил обозначенным клиентам «Газпрома» продолжать разбирательство в международном арбитраже при Международной торговой палате.

Поводом для таких вердиктов суда стал недавний запрет Европейского союза (ЕС) на оказание юридических услуг юрлицам из России. Представители «Газпрома» подчеркнули, что подобное решение сводит к минимуму вероятность справедливого исхода спора.

Такой же запрет на ведение арбитража в отношении российской компании был введен и против немецких трейдеров Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, австрийских клиентов OMV Exploration & Production GmbH и OMV Gas Marketing & Trading GmbH.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В ЕС могут заключить новый контракт с «Газпромом»

На фоне истечения срока последнего договора на газовые поставки между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» власти Евросоюза могут заключить новый контракт с российским энергохолдингом. Срок действия договора истекает в последний день 2024 года.

Тревога Австрии, Венгрии, Словакии и Чехии относительно скорого прекращения транзита газа из РФ через Украину может подтолкнуть европейских лидеров к данному решению. В этом случае ЕС может выбрать один из двух вариантов. Первый из них связан с заключением нового контракта между «Газпром экспортом» и энергокомпаниями Европы. При таком сценарии европейская фирма будет оплачивать работу украинского оператора за транзит российского топлива, однако для этого понадобится согласие Киева. Второй вариант предполагает увеличение газовых поставок из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), но для осуществления этого плана у Баку слишком мало мощностей.

Данную ситуацию оценил вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркнул, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после истечения текущего контракта.

Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. От их желания зависит Александр Новак вице-премьер России

До этого в Институте энергетики и финансов спрогнозировали рост экспорта российского газа за рубеж на 15 процентов по итогам 2024 года. В этом случае объем поставок может достигнуть уровня в 158 миллиардов кубометров.