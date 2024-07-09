Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
Сегодня
15:30 (Мск)
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/2 финала
Виртус
Сегодня
22:00 (Мск)
Стяуа
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Аргентина
Завтра
03:00 (Мск)
Канада
Кубок Америки — 2024|1/2 финала
Алекс де Минор
Завтра
13:00 (Мск)
Новак Джокович
Уимблдон (м)
12:28, 9 июля 2024Спорт

Черчесов оценил идею проведения матча между Россией и Казахстаном

Черчесов: поддержу проведение товарищеского матча между Россией и Казахстаном

Фото: Игорь Руссак / Коммерсантъ

Бывший тренер сборной России по футболу, ныне возглавляющий национальную команду Казахстана, Станислав Черчесов оценил идею проведения товарищеского матча между сборными стран. Его слова приводит «Матч ТВ».

Черчесов заявил, что поддержит эту идею. «Сыграть со сборной России — это хорошее дело. Другое дело, какие у них планы, какие у нас планы, какие возможности, какой период, где… Много всего. А вот так, пожалуйста, если будет такая возможность, почему не сыграть», — отметил специалист.

Материалы по теме:
Черчесова уволили из сборной России после провала на Евро. Кто может занять место главного тренера?
Черчесова уволили из сборной России после провала на Евро.Кто может занять место главного тренера?
8 июля 2021
Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу. Чем известен новый тренер и почему выбрали именно его?
Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу.Чем известен новый тренер и почему выбрали именно его?
23 июля 2021

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Длительность контракта и финансовые условия не сообщались.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

      Россиянина приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа

      Стало известно о работе над продолжением фильма «Дьявол носит Prada»

      Аферисты под видом сотрудников банка украли у российской пенсионерки 12 миллионов рублей

      Задержание главы «Русофилов» в Болгарии назвали бредом

      Гипертоников призвали чаще есть темный шоколад и гранаты

      Ректора российского университета заподозрили в получении взятки

      Обвиняемого в расправе над скейтером в Москве арестовали

      В Арктике при участии Сбера собрали 53 тонны мусора

      В Конгрессе США заявили о готовности Байдена пересечь все красные линии с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше