Черчесов оценил идею проведения матча между Россией и Казахстаном

Черчесов: поддержу проведение товарищеского матча между Россией и Казахстаном

Бывший тренер сборной России по футболу, ныне возглавляющий национальную команду Казахстана, Станислав Черчесов оценил идею проведения товарищеского матча между сборными стран. Его слова приводит «Матч ТВ».

Черчесов заявил, что поддержит эту идею. «Сыграть со сборной России — это хорошее дело. Другое дело, какие у них планы, какие у нас планы, какие возможности, какой период, где… Много всего. А вот так, пожалуйста, если будет такая возможность, почему не сыграть», — отметил специалист.

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Длительность контракта и финансовые условия не сообщались.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.