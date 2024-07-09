Полпред президента в ДФО Трутнев предложил КНР участвовать в развитии Севморпути

Китаю предложили поучаствовать в развитии Северного морского пути (СМП). Об этом в ходе 5-го заседания российско-китайской межправкомиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, его цитирует РИА Новости.

Заседание во Владивостоке проходит под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева. Представитель главы государства на Дальнем Востоке пригласил Китай присоединиться к работе по обустройству Севморпути, а также принять участие в строительстве торгового флота.

Ранее Трутнев рассказывал, что российские власти обсуждают с Китаем вопросы страхования грузов, поставляющихся по СМП. Кредитные организации КНР захотели привлечь к проекту, поскольку сейчас многие судовладельцы не пользуются данным маршрутом из-за отсутствия страховки, а банковской системе этой страны такой вопрос «вполне по плечу», отметил политик.

По итогам 2023 года суммарный грузооборот СМП достиг рекордного значения в 36,25 миллиона тонн. При этом транзитные грузоперевозки также продемонстрировали значительный рост и увеличились до 2,129 миллиона тонн, сообщили в госкорпорации «Росатом». Большую роль в увеличении оборота грузов по СМП сыграли крупнейшие российские энергетические компании, включая «Газпром нефть», «Лукойл» и «Норникель».