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23:26, 9 июля 2024Мир

Орбан призвал к переговорам из-за инцидента в Киеве

Орбан назвал инцидент в Киеве свидетельством необходимости начала переговоров
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Ракетный удар по Киеву — свидетельство необходимости начать мирные переговоры, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом он заявил в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик сообщил, что эта «трагическая и ужасная атака» подтвердила опасения Будапешта по поводу дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что предотвратить грядущие разрушения могут только мирные переговоры.

«Растущие страдания от войны должны побудить мировые державы отказаться от своей провоенной политики и вместо этого использовать политику мира, чтобы привести Россию и Украину к прекращению огня», — заявил Орбан.

8 июля в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Власти страны сообщили, что под удар попал ряд объектов, в том числе детская больница, и обвинили в атаке ВС России. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с этим страна запросила заседание Совета Безопасности ООН на 9 июля.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на больницу в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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