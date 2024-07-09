Посол в Чехии опроверг обвинения по инциденту в Киеве в адрес России

Посол в Чехии опроверг обвинения по инциденту с больницей в Киеве в адрес России

Посол в Чехии Александр Змеевский опроверг обвинения по инциденту с больницей «Охматдет» в Киеве в адрес России. Об этом сообщается на странице российского представительства в Праге в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В ходе встречи чешской стороной была изложена позиция Праги в связи с "ракетным ударом 8 июля по детской больнице" в Киеве, сводящаяся к безапелляционному обвинению в произошедшем Вооруженных сил России», — говорится в публикации.

Вечером во вторник, 9 июля, Змеевский был вызван в МИД Чехии. Послание российскому послу из-за инцидента в Киеве передал глава дипломатического ведомства Ян Липавский.

Ранее 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Представитель Кремля призвал руководствоваться заявлением Минобороны, исключающим удары российских военных по гражданским целям.

8 июля в Киеве прогремел ряд мощных взрывов, из-за чего Украина запросила заседание Совета Безопасности ООН.