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21:29, 9 июля 2024Мир

Посол в Чехии опроверг обвинения по инциденту в Киеве в адрес России

Посол в Чехии опроверг обвинения по инциденту с больницей в Киеве в адрес России
СюжетВзрывы в Киеве:
Александр Змеевский

Александр Змеевский. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Посол в Чехии Александр Змеевский опроверг обвинения по инциденту с больницей «Охматдет» в Киеве в адрес России. Об этом сообщается на странице российского представительства в Праге в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В ходе встречи чешской стороной была изложена позиция Праги в связи с "ракетным ударом 8 июля по детской больнице" в Киеве, сводящаяся к безапелляционному обвинению в произошедшем Вооруженных сил России», — говорится в публикации.

Вечером во вторник, 9 июля, Змеевский был вызван в МИД Чехии. Послание российскому послу из-за инцидента в Киеве передал глава дипломатического ведомства Ян Липавский.

Ранее 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Представитель Кремля призвал руководствоваться заявлением Минобороны, исключающим удары российских военных по гражданским целям.

8 июля в Киеве прогремел ряд мощных взрывов, из-за чего Украина запросила заседание Совета Безопасности ООН.

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      Марина Совина
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