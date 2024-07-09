В Дагестане упразднили отказавший в запрете ношения никаба отдел фетв

Муфтий Дагестана упразднил отдел фетв как несоответствующий вызовам времени

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений) как несоответствующий вызовам времени. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията.

Ранее отдел фетв отказал во введении запрета ношения никабов, не найдя для этого оснований. Постановление противоречило мнению муфтия.

«Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», — пояснили в муфтияте.

Абдуллаев также анонсировал дальнейшие изменения в структуре муфтията Дагестана в ближайшее время.

3 июня после ряда обсуждений в Дагестане объявили о запрете ношения на территории республики никабов.

23 июня в республике одновременно были совершены несколько терактов, жертвами которых, по последним данным, стали 22 человека. Один из террористов хотел сбежать с места преступления в никабе.