Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:48, 9 июля 2024Россия

В Дагестане упразднили отказавший в запрете ношения никаба отдел фетв

Муфтий Дагестана упразднил отдел фетв как несоответствующий вызовам времени

Фото: Globallookpress.com

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений) как несоответствующий вызовам времени. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията.

Ранее отдел фетв отказал во введении запрета ношения никабов, не найдя для этого оснований. Постановление противоречило мнению муфтия.

«Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», — пояснили в муфтияте.

Абдуллаев также анонсировал дальнейшие изменения в структуре муфтията Дагестана в ближайшее время.

3 июня после ряда обсуждений в Дагестане объявили о запрете ношения на территории республики никабов.

23 июня в республике одновременно были совершены несколько терактов, жертвами которых, по последним данным, стали 22 человека. Один из террористов хотел сбежать с места преступления в никабе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Белгороде произошла серия взрывов

      В Индии связали визит Моди в Россию со снижением мирового влияния США

      Гладков посоветовал отправить детей в летние лагеря из-за обстановки в Белгороде

      Управляющий директор Ozon покинет свой пост

      Несколько беспилотников сбили над российским регионом

      В Дагестане упразднили отказавший в запрете ношения никаба отдел фетв

      Слуцкий отреагировал на заявление США об ударах ВСУ по Крыму

      Умер глава управления госэкспертизы Минобороны России

      Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

      60-летняя актриса показала фигуру в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше