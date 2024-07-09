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13:33, 9 июля 2024Мир

В Еврокомиссии ответили на вопрос об отчете Орбана по итогам визита в Китай

Еврокомиссия: Орбан не информировал ЕК о визите в Китай

Фото: China Daily / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не информировал Европейскую комиссию (ЕК) о визите в Китай и не отчитывался по его итогам Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, сообщает ТАСС.

«Нет. Не было контактов до [визита], не было пояснений после», — ответил он на вопрос о контактах с венгерским премьером по поводу его визита в Пекин.

Официальный визит Орбана в Китай состоялся в понедельник, 8 июля. Политик провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее премьер Венгрии написал письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран Европейского союза по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В нем Орбан заявил, что в ходе визита не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Евросовета и ЕС.

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      Виктория Кондратьева
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