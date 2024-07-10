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14:35, 10 июля 2024Россия

Еще в одном российском регионе высказались против «противоречащего Конституции» запрета

Муфтий Башкирии Биргалин высказался против запрета на ношение никабов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Еще в одном российском регионе высказались против запрета на ношение никабов. Муфтий Башкирии Айнур Биргалин в своем Telegram-канале заявил о нарушении прав мусульман и назвал представленный в Госдуме законопроект противоречащим Конституции.

«Если он будет принят, [законопроект] нарушит права мусульман и станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране. Я считаю, что введение подобных запретов противоречит основным конституционным принципам Российской Федерации», — отметил Биргалин.

Муфтий пояснил, что религиозная одежда является неотъемлемой частью культурной идентичности многих мусульман, а государственные органы должны уважать право на свободное выражение религиозной принадлежности.

Биргалин также предупредил о вероятности социальной напряженности и росте ксенофобии в случае принятия в России закона, запрещающего носить полностью закрывающую лицо одежду с узкими прорезями для глаз.

Муфтий призвал пересмотреть законопроект, заявив, что «обеспечение безопасности граждан можно осуществлять иными способами, не прибегая к ограничению религиозных свобод». По его словам, для обеспечения безопасности в стране можно использовать такие современные технологии, как системы видеонаблюдения и биометрии.

Дагестан стал первым в России регионом, который запретил ношение никаба. Затем аналогичное ограничение ввели в Карачаево-Черкесии. Позднее стало известно, что никаб могут запретить в Новосибирской области. Духовное управление мусульман в Северной Осетии также рекомендовало отказаться от ношения никаба.

Однако в некоторых регионах высказались против такого запрета. Так, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин присоединился к позиции Координационного Центра мусульман Северного Кавказа и выразил полную солидарность с заявлением против законодательной инициативы об ограничении ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России.

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      Елена Торубарова
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