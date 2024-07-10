Глава РПЛ высказался о будущем Дзюбы

Алаев о Дзюбе: мне бы хотелось, чтобы он продолжил выступление в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о будущем футболиста Артема Дзюбы. Его слова приводит ТАСС.

Алаев заявил, что ему хотелось бы, чтобы Дзюба продолжил выступление в РПЛ. «Еще есть рекорды, которые он не побил», — отметил глава лиги.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. Форвард представлял команду с февраля 2023-го.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.