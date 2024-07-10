Экс депутата Рады объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск экс-президента харьковского «Металлиста» Ярославского

Экс-президент харьковского футбольного клуба «Металлист», бизнесмен и экс-депутат Верховной Рады Украины Александр объявлен в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в базе МВД РФ.

Отмечается, что Ярославский разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

Ранее российское МВД объявило в розыск бывшего командующего оперативным командованием «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Довганя и экс-замглавы антитеррористической операции (АТО) бригадного генерала Владислава Лищинского.

До этого Следственный комитет предъявил им обоим обвинения.