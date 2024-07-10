Отклонена жалоба на домашний арест российского бизнесмена

Мосгорсуд оставил под домашним арестом бизнесмена Новицкого

Мосгорсуд оставил под домашним арестом бизнесмена Евгения Новицкого, обвиняемого в особо крупном мошенничестве с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом сообщает ТАСС.

Тем самым была отклонена жалоба защиты на постановление Тверского суда столицы, который 22 июня по ходатайству следователя избрал меру пресечения предпринимателю.

Новицкого вместе с деловыми партнерами обвиняют в хищении путем мошенничества 8,8 миллиарда рублей у шести НПФ в период с 2018 по 2019 год. Ему вменяется шесть преступных эпизодов. По версии следствия, Новицкий с соучастниками разработали преступный план, чтобы под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на бирже похитить денежные средства НПФ «Урал ФД», а также находящиеся у него резервы и пенсионные накопления.

По делу вместе с Новицким проходят совладельцы инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит. По данным МВД, бизнесмены сговорились при продаже «Первого национального пенсионного фонда» в 2016 году.