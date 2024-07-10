«Тюрьма — не могила, срок — не резина». Беркович выступила с первым заявлением после приговора

Осужденная за оправдание терроризма режиссер Беркович выступила после суда

Театральный режиссер Евгения Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) сделала первое заявление после приговора. Она сказала, что еще находится в некотором наркозе, и призвала своих сторонников «не есть мозг» ее защитницам и семье.

Ранее Беркович и драматург Светлана Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) получили по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист — Ясный сокол».

Беркович заявила, что ее жизнь после приговора не закончилась

Комментарий Беркович появился в Telegram-канале сторонников режиссера. В публикации она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что бывали новости и получше.

Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина. Бороться дальше будем по принципу «не догоним, хоть согреемся» Евгения Беркович режиссер

Также она попросила всех кому не лень прислать ей книги: хорошие детективы, современные романы и «что-то легонькое на английском». «За первые два романа про Карморана Страйка вообще душу продам», — отметила Беркович.

Свое заявление она закончила фразой «все навсегда, пока не кончится» и подписью Ж.Б.

Беркович и Петрийчук приговорили по делу об оправдании терроризма

В понедельник, 8 июля, Второй Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам лишения свободы по уголовному делу об оправдании терроризма. Срок наказания будет исчисляться с 1 мая 2023 года — дня их задержания. Это время будет зачтено из расчета один день в СИЗО за один день в колонии. В 2026 году Беркович и Петрийчук получат право на условно-досрочное освобождение.

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Основанием для привлечения режиссера и драматурга к уголовной ответственности стала постановка «Финист — Ясный сокол». Некий секретный свидетель «Никита» из театральной сферы отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон, и объяснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство. По его словам, он выступил в суде анонимно, так как опасается за свою карьеру.

Пьеса была написана Петрийчук в 2019 году, а премьера спектакля по постановке Беркович состоялась в декабре 2020 года. После этого он неоднократно шел в том числе на фестивальных площадках. В 2022 году «Финист — Ясный сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.