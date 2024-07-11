Эрдоган высказался об отношении Запада к России

Президент Турции Эрдоган: отношение Запада к России только подлило масла в огонь

Отношение некоторых стран Запада к России только «подлило масла в огонь» и лишь усугубило положение Киева. Такое мнение высказал президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган в интервью изданию Newsweek.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. Он заявил, что в этом контексте он не понимает западных союзников Турции, которые только «подливают масла в огонь» и ухудшают сложившуюся ситуацию. «Это принесло Украине больше вреда, чем пользы», — подчеркнул турецкий лидер.

3 июля президент России Владимир Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане. Президент Турции пообещал Путину продолжить прилагать усилия для установления мира на Украине.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в беседе с Politico исключил балансирование Анкары в конфликте на Украине. Он отметил, что Турция занимает взвешенную позицию, сотрудничая с Киевом и НАТО и поддерживая диалог с Россией.