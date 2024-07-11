Еще одна страна НАТО дала обязательства увеличить траты на оборону

Премьер Трюдо: Канада поднимет расходы на оборону до 2 процентов к 2032 году

Канада поднимет расходы на оборону до 2 процентов к 2032 году в рамках обязательств перед НАТО. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает агентство Bloomberg.

«Премьер-министр [Канады Трюдо] впервые назвал конкретный год для выполнения обязательств по оборонным расходам членов Организации Североатлантического договора. Но он дал мало подробностей о том, как правительство собирается этого добиться», — отмечается в материале агентства.

При этом Трюдо не назвал конкретных мер правительства для достижения показателей, указав, что в этом году Оттава потратит 1,3 процента на оборону. В связи с этим Канада остается в числе последних девяти стран альянса, которые до сих пор не выполнили выдвинутых требования.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что оборонная политика Канады вызывает разочарование со стороны США и НАТО, так как Оттава до сих пор не достигла порога военных расходов в два процента от уровня ВВП. Ситуация осложняется тем фактом, что Канада является одним из самых развитых государств НАТО и располагает необходимыми ресурсами, что вызывает особое недовольство стран Европы.