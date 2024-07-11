Украинская теннисистка одной фразой оценила допуск россиян к Уимблдону

Теннисистка Свитолина: не могу изменить решение по допуску россиян к Уимблдону

Украинская теннисистка Элина Свитолина оценила допуск россиян к Уимблдону 2024 года, проходящего в Лондоне. Ее слова приводятся на сайте турнира.

Спортсменка оценила решение организаторов фразой «что есть, то есть». Она подчеркнула, что не может это изменить, хотя предприняла множество действий против россиян. «Мы можем столько всего сделать, чтобы помочь людям, а не только фокусироваться на том, что мы не контролируем», — добавила Свитолина.

Ранее Свитолина проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона. Встреча длилась один час и одну минуту и завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Ранее Свитолина обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации во время пресс-конференции на Уимблдоне-2023. Она призвала организации выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

Украинские теннисистки не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители освистывают спортсменок.

