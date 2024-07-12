Байден отказался от поездки на Олимпиаду в Париже

Президент США Джо Байден отказался от поездки на Олимпиаду в Париже

Президент США Джо Байден отказался от поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В Белом доме заявили, что Байден делегировал на открытие соревнований свою жену Джилл Байден. На закрытии Игр будет присутствовать муж вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Участие в турнире подтвердили отдельные представители тенниса, велогонок, прыжков на батуте, гребли на байдарках и каноэ и плавания.

Часть российских спортсменов отказались от участия в Играх, несмотря на получение приглашений от Международного олимпийского комитета. Такое решение приняли борцы и дзюдоисты.