Бывший тренер сборной России высказался о шансах финалистов Евро-2024

Бывший тренер сборной РФ Игнатьев: шансы и Испании и Англии в финале Евро равны

У сборных Испании и Англии равные шансы победить в финале Евро-2024, считает бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о готовности команд к заключительной встрече турнира.

Шансы, на мой взгляд, одинаковые Борис Игнатьев бывший тренер сборной России по футболу

«Предпочтительнее с точки зрения творческого порыва испанская сборная. Игра этой команды более выстроена, более продуктивна, и, я бы даже сказал, для гурманов более смотрибельна. Но если говорить о конечном результате, у этой команды наиболее выстроены групповые взаимодействия. В эти взаимодействия вкладывается прежде всего хорошее игровое умение и скорость», — сказал он.

В то же время Англии будет сложно бороться с таким соперником, полагает собеседник «Ленты.ру».

«Команда Англии тяжеловесная. Наверное, очень сложно сегодня что-либо противопоставить испанской команде. Может быть, порядок, индивидуальное мастерство отдельно взятых футболистов, но с точки зрения реализации командных устремлений здесь преимущество я отдаю испанцам», — заключил он.

Сборные Испании и Англии встретятся Берлине на «Олимпиаштадионе» на финальном матче Евро-2024 14 июля. Игра начнется в 22 часа по московскому времени.

9 июля Испания в полуфинале обошла команду Франции со счетом 2:1. С таким же результатом закончился матч других полуфиналистов Англии и Нидерландов, где англичане на последних минутах обыграли соперников.