39-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева показала лицо без макияжа на видео

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале на размещенном видео 39-летняя знаменитость позировала в черном топе, с распущенными волосами и без косметики. Затем она снялась в украшенном пайетками и бусинами наряде с полупрозрачной вставкой на груди. Бывшая чемпионка Европы уложила волосы в пучок, подчеркнув глаза тенями и черными стрелками и нанесла румяна.

«Я знаю, что ненакрашенная выгляжу как ребенок. И многим это нравится. Но быть ребенком во взрослом мире очень сложно. Поэтому мой мейк — мой способ быть неуязвимой», — отметила автор поста.

Ранее в июле журналистка и телеведущая Ксения Собчак такжепоказала на видео лицо без макияжа.