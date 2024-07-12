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18:00, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

Минюст внес правнучку летчика Чкалова Дарью Богданову в реестр иноагентов
Дарья Богданова

Дарья Богданова. Фото: @vonema

Министерство юстиции в пятницу, 12 июля, внесло в реестр иноагентов правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову. Об этом сообщается на сайте Минюста.

По данным министерства, Богданова распространяла недостоверную информацию о российской власти и выступала против спецоперации на Украине. «Принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — также говорится в публикации.

Уточняется, что Богданова проживает за пределами России.

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В мае МВД объявило правнучку Чкалова в розыск по уголовной статье. Перед этим в ее отношении было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.

Богданова в социальных сетях и интервью украинскому каналу заявляла, что по Москве нужно ударить ядерным оружием для «завершения конфликта», призывала спонсировать Вооруженные силы Украины и негативно отзывалась о Российской армии. Кроме того, она собирала деньги для украинских батальонов. Семья Чкаловых отреклась от нее после слов о ядерном ударе.

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      Маргарита Щигарева
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