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09:54, 12 июля 2024Спорт

Российский футболист сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Дании

Футболист Герман Онугха заявил, что в России зарабатывают больше, чем в Дании
Герман Онугха

Герман Онугха. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха сравнил зарплаты в чемпионате Дании и Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

По словам российского футболиста, на родине зарабатывают больше. «Потому и мало кто уезжает. Лидеры датского чемпионата могут поспорить по деньгам с "Зенитом", "Спартаком", "Краснодаром", "Динамо". В остальных клубах денег меньше», — заявил форвард.

Ранее российский защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин сравнил зарплату на родине и в Европе. «В любом российском середняке мне бы дали в 1,5 раза больше, чем в "Эйпене"», — заявил футболист.

Онугха — воспитанник пензенского футбола. В «Вайле» он играет с 2021 года. В минувшем сезоне форвард забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 31 матче чемпионата Дании.

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      Алексей Гусев
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