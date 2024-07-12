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23:56, 12 июля 2024Интернет и СМИ

В Британии рассказали о планах Зеленского после саммита НАТО

Guardian: Зеленский, вероятно, после саммита НАТО посетит Британию

Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, на следующей неделе посетит Великобританию после саммита НАТО. О планах политика сообщила британская газета The Guardian.

По данным источников издания, украинский лидер примет участие во встрече Европейского политического сообщества, в ходе которой будут обсуждаться вопросы конфликта на Украине, европейской безопасности и демократии.

Саммит НАТО прошел с 9 по 11 июля в Вашингтоне. В ходе мероприятия Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и главой Чехии Петром Павелом. Он также встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обсудили подготовку следующего оборонного пакета, а также сотрудничество в сфере безопасности, обучение украинских военных и выполнение решений, достигнутых в ходе саммита в Швейцарии.

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      Марина Совина
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