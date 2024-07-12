В Молдавии рассказали о готовности быть «поставщиком безопасности» для НАТО

Глава МИД Молдавии Попшой: Кишинев готов быть поставщиком безопасности для НАТО

Молдавия готова не только получать защиту от НАТО, но и обеспечивать ее для других. О готовности Кишинева к экспорту безопасности на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне рассказал глава МИД Молдавии Михай Попшой, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Молдова готова быть не только потребителем безопасности, она также готова быть поставщиком безопасности», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он отметил, что в деле экспорта безопасности власть республики рассчитывает на помощь западных партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами НАТО в Вашингтоне. Он поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов канадских долларов (более 32 миллиардов рублей).