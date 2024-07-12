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11:35, 12 июля 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об итогах встречи с премьером Италии на саммите НАТО в Вашингтоне

Зеленский провел переговоры с премьером Италии Мелони в Вашингтоне

Фото: Line Rolland / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Об итогах встречи украинский лидер рассказал в Telegram.

«В Вашингтоне провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. (...) Обсудили ключевые потребности Украины, в частности противовоздушную оборону», — говорится в публикации.

Украинский лидер отметил, что речь также шла о положении Киева на фронте. В частности, обсуждалось превосходство Вооруженных сил России в воздухе.

Ранее Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами НАТО в Вашингтоне. Он поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов канадских долларов (более 32 миллиардов рублей).

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      Глеб Палехов
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