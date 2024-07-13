Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Козлов рассказал о жестоком обращении

27-летнего Андрея Козлова освободили из плена ХАМАС 8 июля. Он был заложником радикально настроенных палестинских боевиков на протяжении восьми месяцев. Все это время россиянин подвергался пыткам, подробности которых он раскрыл в интервью после своего освобождения.

Фото: Reuters

Пленных накрывали одеялами в жару и не подпускали к окнам

Так, мужчина рассказал, что сначала ему связали руки веревкой, а затем заковали в цепи и не снимали их даже тогда, когда приносили еду. В жару боевики укрывали заложников одеялами, заставляли их лежать на грязных матрасах целыми днями и запрещали подходить к окнам, чтобы их не заметили соседи. Андрей признался, что был в отчаянии и терял надежду на спасение.

Он отметил, что похитители никогда не называли своих настоящих имен, и все они были известны заложникам как Мохаммед. По словам освобожденного, самый жестокий из них в один момент мог разрешить им немного посмотреть телевизор, а потом начать угрожать расправой. Позднее россиянин опознал его по фотографии как Абдуллу аль-Джамаля, которого издание The Wall Street Journal называет палестинским журналистом, известным связями с ХАМАС. По словам Козлова, журналист удерживал похищенных людей с октября по март, а затем перевез их в дом своего отца.

В числе освобожденных, помимо Андрея Козлова, — 25-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 21 и 40 лет. ЦАХАЛ сообщил, что все они были похищены еще 7 октября в ходе нападения боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль «Нова». Освобожденные были направлены для обследования в медцентр, на момент спецоперации их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Фото: Reuters

Козлов переехал в Израиль из Санкт-Петербурга летом 2022 года

Уроженец петербургского Сестрорецка Андрей Козлов переехал в Израиль летом 2022 года. Там он оформил гражданство еврейского государства как второе. По информации Telegram-канала Mash, молодой человек планировал изучать 3D-дизайн в Тель-Авиве и подрабатывал охранником.

«Утром [во время атаки] он был с друзьями на связи и написал им более откровенно: справа летят ракеты, слева террористы, их окружили со всех сторон и он не знает, что делать и кто может ему помочь», — рассказывала его мать Евгения. После этого молодой человек перестал выходить на связь. Через три недели после нападения ХАМАС его мать узнала от израильского военного ведомства, что Андрей жив, но находится в плену.

Telegram-канал Shot показал кадры встречи Андрея с родителями, которые прилетели в Израиль. Бывший заложник не сдерживал эмоций и расплакался, увидев близких.

Освобожденный россиянин пообщался с премьер-министром Израиля

Козлову и еще троим заложникам помогли освободиться из плена военные Армии обороны Израиля во время спасательной операции утром 8 июня. Спецназ ворвался в квартиру на третьем этаже жилого дома, где начался бой. Один из бойцов обратился к пленному на русском языке и пообещал, что уже к вечеру он будет дома. Также известно, что в ходе боя Аль-Джамаль был ликвидирован.

Уточняется, что операция в секторе Газа была проведена силами армии, ШАБАК (службы безопасности) и полиции Израиля.

Фото: Anas-Mohammed / Shutterstock / Fotodom

Уже вечером пресс-служба армии обороны Израиля опубликовала видео с бывшими пленными. На одном из них запечатлен Козлов во время общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На кадрах видно, как россиянин обнимает и благодарит израильского премьер-министра. Он в недоумении спрашивает окружающих: «Что происходит?»

Операция проводилась в полной секретности и была на грани провала

Известно, что Израиль задействовал ВВС и артиллерию для прикрытия спецназа во время операции по освобождению заложников в лагере для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, операция проводилась в строгой секретности и едва не кончилась провалом для еврейского государства. Отмечается, что когда группа спецназовцев оказалась зажата под плотным огнем, ВВС и артиллерия начали наносить удары по десяткам целей палестинского радикального движения ХАМАС.

При этом в ЦАХАЛ отмечали, что операцию готовили на протяжении нескольких недель, но могли отменить за несколько минут до начала. Также поясняется, что операция была проведена днем, поскольку у Израиля имелись сведения, согласно которым ХАМАС ожидало попытки освобождения заложников ночью. В ходе реализации плана израильских военных завязалась перестрелка. Одного из участвовавших о освобождении людей спецназовцев спасти не удалось.