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11:06, 9 июня 2024Мир

Раскрыты детали операции по спасению удерживаемых ХАМАС заложников

В Израиле раскрыли подробности освобождения заложников, захваченных ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hannah McKay / Reuters

Стали известны детали освобождения заложников, удерживаемых исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Подробности проведенной Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) операции привело Минобороны еврейского государства журналистам The New York Times.

В субботу, 8 июня, стало известно об освобождении четверых заложников, в том числе гражданина России.

По данным ЦАХАЛ, операцию, которую готовили на протяжении нескольких недель, могли отменить за несколько минут до начала. В освобождении заложников участвовали армия, разведка и Военно-воздушные силы Израиля.

Операция была проведена днем, поскольку у Израиля имелись сведения, согласно которым ХАМАС ожидал попытки освобождения заложников ночью. В ходе реализации плана израильских военных завязалась перестрелка. Одного из участвовавших о освобождении людей спецназовцев спасти не удалось.

Ранее была опубликована фотография освобожденного в ходе операции ЦАХАЛ россиянина. Им оказался 27-летний Андрей Козлов. На снимке, сделанном после освобождения, он общается с кем-то по телефону и проходит обследование у врачей.

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      Алан Босиков
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