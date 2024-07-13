Медведев объяснил ругательства в адрес судьи на Уимблдоне

Теннисист Медведев заявил, что ругался на судью по-русски в матче Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил ругательства в адрес судьи в полуфинале Уимблдона 2024 года, проходящего в Лондоне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я сказал что-то по-русски… Это было не за чертой», — заявил спортсмен. Медведев подчеркнул, что в тот момент вспомнил, как судья Ева Асдераки-Мур также рассудила похожий эпизод в его матче на «Ролан Гаррос» против Марина Чилича. За это теннисисту дали предупреждение.

Ранее Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона 2024 года. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.

Алькарас является третьей ракеткой мира и действующим победителем Уимблдона. Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

