Россия и ОДКБ предложили НАТО диалог о новой системе безопасности

Васильев: РФ и ОДКБ предлагали НАТО диалог о новой системе безопасности

Россия и ОДКБ не раз предлагали НАТО диалог о выстраивании новой системы безопасности. Однако эти предложения не нашли встречного желания, рассказал постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев, пишет РИА Новости.

«Мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности», — отметил он.

По его словам, и Россия, и ОДКБ видят, что НАТО из Североатлантической зоны переходит в зону Азиатско-Тихоокеанского региона. Васильев также подчеркнул, что ОДКБ видит неприкрытые попытки Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе и Иране.

В апреле этого года президент России Владимир Путин освободил с должности представителя страны при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Микаэла Агасандяна и назначил на этот пост посла по особым поручениям МИД Виктора Васильева.

Ранее в Белоруссии заявили, что западным государствам нужно подтянуть избирательные стандарты до уровня стран СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности.