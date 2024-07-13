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09:09, 13 июля 2024Бывший СССР

В ОДКБ пообещали начислить Армении взнос после отказа платить

Васильев: в ОДКБ начислят членский взнос Армении после отказа платить
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Асатур Есаянц / Sputnik/РИА Новости

Постоянный представитель России при Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев прокомментировал решение Армении отказаться от выплат на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик рассказал агентству, что сумма взноса за 2025 год будет посчитана и начислена Армении.

Долевой взнос Еревана на 2024 год в ОДКБ составил 53,22 миллиона рублей. Власти республики отказалась выплачивать эту сумму, объявив о заморозке участия страны в организации. 12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из ОДКБ.

21 июня генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что ОДКБ сохраняет все обязательства перед Арменией и надеется, что Ереван официально прояснит свой статус в организации. Ереван обвиняет организацию в том, что она не помогла стране в решении карабахской проблемы.

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      Марина Совина
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