В Кремле заявили о повышенном внимании к выборам в США

Песков: Кремль будет внимательно наблюдать за президентскими выборами в США

Кремль будет внимательно наблюдать за ходом очередных президентских выборов в США, которые назначены на 5 ноября этого года. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«[В США] действительно будут выборы. Посмотрим, кто в них будет участвовать в итоге, кто победит и сможет ли он стать президентом, если он победит», — заявил официальный представитель Кремля, также отметив, что на данный момент в американских выборах «все тоже не гарантированно».

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа повлияет на предвыборную гонку в Соединенных Штатах.

10 июля сенатор-демократ Майкл Беннет заявил, что Джо Байден, действующий президент США и самый вероятный оппонент Трампа на выборах, скорее всего, потерпит поражение на предстоящих выборах.