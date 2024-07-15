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20:31, 15 июля 2024Спорт

Названа причина отказа получившего допуск МОК российского борца от Олимпиады

Мамиашвили заявил, что борец Мамедов должен был ехать на Олимпиаду индивидуально
Шамиль Мамедов

Шамиль Мамедов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал причину отказа получившего допуск Международного олимпийского комитета (МОК) российского борца Шамиля Мамедова от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит Sport24.

Мамиашвили заявил, что рецидив старой травмы не позволил спортсмену выступить на Играх-2024. При этом он подчеркнул, что Мамедов должен был ехать на Олимпиаду индивидуально, а не от ФСБР.

Ранее сообщалось, что Мамедов получил допуск от МОК и попал в заявочный лист участников Игр. Он должен был выступить в весовой категории до 65 килограммов. Впоследствии он отказался от участия в Олимпиаде.

6 июля ФСБР объявила об отказе представителей сборной страны от участия в Олимпиаде. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Игры.

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      Анастасия Борисова
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