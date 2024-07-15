Появились подробности о драке легенды МЮ в московском баре после финала Евро-2024

Бывший футболист Канчельскис написал заявление в полицию после драки

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил подробности драки в московском баре после финального матча чемпионата Европы 2024 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Канчельскис заявил, что случился небольшой конфликт, не связанный с футбольным матчем. Он подчеркнул, что написал заявление в полицию на оппонента. «А что будет дальше, не хочется это афишировать. Возможен суд, и я буду ждать решения», — добавил экс-спортсмен.

О драке с участием Канчельскиса стало известно ранее 15 июля. Легенда МЮ повздорил еще с одним посетителем заведения и получил удар в глаз. После этого бывшему спортсмену пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Финал чемпионата Европы прошел в воскресенье, 14 июля. Сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1.