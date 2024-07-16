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23:35, 16 июля 2024Наука и техника

Подсчитано число уничтоженных армией России HIMARS в зоне СВО

«Военная хроника»: ВС России уничтожили от 55 до 65 установок HIMARS в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Авторы паблика «Военная хроника» посчитали число реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, уничтоженных Российской армией с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Данные приведены на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что украинская сторона тщательно скрывает потери этого вооружения, поэтому постоянно ведутся споры вокруг того, сколько именно этих комплексов уничтожили российские военные и когда. По открытым данным, за все время конфликта Украине было передано не менее 55-57 систем всех типов: колесные и гусеничные варианты.

До января 2024 года западные СМИ утверждали, что Вооруженным силам (ВС) России не удалось уничтожить ни одну из установок, однако еще в начале декабря 2022 года войска РФ уничтожили сразу пять установок в результате удара по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Григоровского и Шевченкова Запорожской области.

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Всего, по официальным заявлениям Минобороны России и верифицированным источникам, с геопривязкой удалось установить порядка 56 эпизодов поражения M142/M270, в ходе которых было уничтожено и/или серьезно повреждено от 55 до 65 пусковых установок.

Ранее на территории больницы №11 в Донецке упала неразорвавшаяся ракета от системы HIMARS. Она полностью сохранила свой внешний вид, а также боевой заряд и взрыватель.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что российские специалисты изучат неразорвавшийся снаряд от американского комплекса HIMARS и будут использовать эту информацию для дальнейшей борьбы с ними.

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      Марина Совина
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