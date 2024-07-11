В России назвали способ использовать неразорвавшийся снаряд от HIMARS

Военный эксперт Матвийчук назвал неразорвавшийся снаряд HIMARS находкой для РФ

Российские технические специалисты изучат неразорвавшийся снаряд от американского комплекса HIMARS и будут использовать эту информацию для дальнейшей борьбы с ними, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способы использовать этот боеприпас.

Скорее всего, в этой ракете был какой-то внутренний сбой. Неразорвавшаяся ракета — это находка для наших конструкторов Анатолий Матвийчук военный эксперт

«Я думаю, она будет нашими саперами обезврежена и транспортирована для анализа конструктивных особенностей этого боеприпаса. В первую очередь будет исследована система управления, целеуказания и самое главное — позиционирование ее в полете. С точки зрения нахождения ее слабых сторон для наших радиоэлектронных средств это будет великолепное подспорье, как бороться с этими HIMARS. Еще будет испытана ее баллистика. Я думаю, это будет рекомендация для наших средств ПВО по эффективной борьбе с этими ракетами», — сказал он.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, на территории больницы №11 в Донецке упала неразорвавшаяся ракета от системы HIMARS. Она полностью сохранила свой внешний вид, а также боевой заряд и взрыватель.

По предварительным данным, сбитой оказалась управляемая ракета калибра 227 миллиметров GMLRS М-30А1. На снаряде осталась отметка о том, что его произвели в сентябре 2020 года.