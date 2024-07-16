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07:50, 16 июля 2024Спорт

Российский боец UFC назвал преимущество американцев над соотечественниками

Боец UFC Магомед Анкалаев заявил, что американцы добрее россиян
Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец UFC Магомед Анкалаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева назвал преимущество американцев над соотечественниками.

Спортсмен заявил, что американцы добрее россиян. «Каждый тебе улыбается, приветствует, когда в зал приходишь. Там нет, чтобы на тебя косо смотрели. Если ты просто посмотрел на человека, они сразу здороваются, улыбаются», — рассказал он, добавив, что почувствовал уважение друг к другу.

Последний поединок в UFC Анкалаев провел в январе 2024 года. Тогда он одержал победу в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 234 над бразильцем Джонни Уокером. Бой прошел в американском Лас-Вегасе и завершился нокаутом во втором раунде.

Всего 32-летний Анкалаев одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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      Анастасия Борисова
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