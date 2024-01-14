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10:41, 14 января 2024Спорт

Россиянин Анкалаев одержал победу в главном поединке турнира UFC

Боец Анкалаев получил бонус за победу над Уокером в главном бою на турнире UFC

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Анкалаев одержал победу в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 234. Результаты доступны на сайте промоушена.

Россиянин выиграл у бразильца Джонни Уокера. Бой прошел в американском Лас-Вегасе и завершился нокаутом во втором раунде. После поединка Анкалаев получил бонус в виде 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Он попросил руководство UFC предоставить ему титульный поединок.

Поединок между Анкалаевым и Уокером стал реваншом. Впервые они встретились 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, и рефери остановил поединок. После осмотра врачей было установлено, что Уокер не сможет продолжить противостояние. Бой признали несостоявшимся.

Всего 31-летний Анкалаев одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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      Анастасия Борисова
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