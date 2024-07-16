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13:16, 16 июля 2024Спорт

Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии

Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии по футболу

Фото: Lee Smith / Reuters

Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии по футболу. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает Футбольная ассоциация Англии.

53-летний специалист оставил должность после поражения от сборной Испании в финале Евро-2024. Саутгейт вывел англичан в финал чемпионата Европы второй раз подряд, но оба раза терпел неудачу.

Саутгейт был назначен главным тренером сборной Англии в 2016 году. С тех пор он выводил национальную команду в финальные стадии всех крупных турниров, но ни разу не выиграл трофей. До работы с главной сборной он на протяжении трех лет тренировал молодежную команду.

14 июля англичане проиграли испанцам в финале Евро-2024. Встреча прошла на «Олимпштадионе» в Берлине и завершилась со счетом 2:1 в пользу Испании. На 47-й минуте Нико Уильямс вывел испанцев вперед. На 73-й минуте Коул Палмер сравнял счет. Решающий мяч на 86-й минуте забил Микель Ойарсабаль. После игры Саутгейт поздравил Испанию, признав, что она была лучшей командой на турнире, и отказался обсуждать тему возможной отставки.

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      Андрей Стрельцов
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