Тарасова раскритиковала решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады

Татьяна Тарасова раскритиковала отказ российских телеканалов от трансляции ОИ

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова раскритиковала решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит Sport24.

Она отметила, что будет искать другие источники и обязательно посмотрит соревнования. «Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?» — удивилась Тарасова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поддержала отказ российских телеканалов от трансляции Олимпиады. «Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада», — отметила она.

13 июля портал Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.