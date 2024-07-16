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18:41, 16 июля 2024Спорт

Тарасова раскритиковала решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады

Татьяна Тарасова раскритиковала отказ российских телеканалов от трансляции ОИ
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова раскритиковала решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит Sport24.

Она отметила, что будет искать другие источники и обязательно посмотрит соревнования. «Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?» — удивилась Тарасова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поддержала отказ российских телеканалов от трансляции Олимпиады. «Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада», — отметила она.

13 июля портал Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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