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15:38, 16 июля 2024Спорт

В Госдуме подтвердили перенос Игр дружбы

Депутат Свищев: Игры дружбы перенесены из-за спортивной нагрузки в 2024 году

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Игры дружбы перенесены из-за большого количества спортивных событий в 2024 году и большой нагрузки на оргкомитет, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он подтвердил информацию об изменении дат мероприятия.

«Игры дружбы действительно перенесены, здесь никакой тайны и секрета нет. 2025 год это будет или 2026 — я лично такой информацией не обладаю. Но здесь ничего удивительного нет — столько важных спортивных событий проходило в России и будет проходить, что в сложной сегодняшней ситуации, мне кажется, надо спокойно принять эту информацию и готовиться к проведению Игр. Оргкомитет работает, совещания — я в них постоянно участвую, спортивные объекты готовятся, строятся, команды готовятся», — объяснил депутат.

Много мероприятий, это накладывает и на оргкомитет большую ответственность, и финансовый вопрос все-таки не последний. Не вижу здесь ничего такого нерешаемого. Перенесем

Дмитрий Свищевпредседатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Парламентарий утверждает, что Россия хочет видеть сильных и талантливых спортсменов и провести мероприятие на высшем уровне.

«В этом году прошли Игры Будущего, Дети Азии, Игры БРИКС, Спартакиада и еще много международных спортивных событий. Олимпиада — как ни крути, сильнейшие спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх. Мы же хотим, чтобы у нас Игры были мощные, интересные. Мы же не хотим один раз, мы хотим постоянно проводить Игры дружбы, поэтому нам нужно, чтобы они проходили на высочайшем уровне — то, как умеет и будет делать Россия», — добавил он.

16 июля президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил о переносе Игр дружбы. Мероприятие должно было пройти в сентябре в Москве и Екатеринбурге. «Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», — сказал он.

При этом президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщили, что ничего не знают о переносе.

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