Перенос Игр дружбы не подтвердили

Глава ФСБР Мамиашвили не подтвердил перенос Игр дружбы

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не подтвердил перенос Игр дружбы с 2024-го на 2025-й. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня нет информации о переносе Всемирных игр дружбы, проведение которых было запланировано в этом году», — рассказал он. Такое же заявление сделала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Ранее 16 июля глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил о переносе турнира. Позднее он добавил, что, говоря о переносе, опирался на открытые источники.

Игры дружбы были запланированы на сентябрь 2024-го и должны были пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидались соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.