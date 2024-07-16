Игры дружбы перенесли на 2025 год

Игры дружбы перенесли на 2025 год. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, слова которого приводит РИА Новости.

«Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», — заявил Агапитов.

Ранее о грядущем переносе турнира сообщал «Спорт-Экспресс». Уточнялось, что решение не связано с внешнеполитическим давлением Международного олимпийского комитета (МОК) и иностранных государств.

Игры дружбы были запланированы на сентябрь 2024-го и должны были пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидались соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.