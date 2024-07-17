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15:05, 17 июля 2024Путешествия

Белоруссия отменила визы для 35 стран Европы

Погранкомитет Белоруссии распространил безвизовый режим на 35 стран Европы

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белоруссия распространила безвизовый режим, который действует для граждан Польши, Латвии и Литвы, на еще 35 стран Европы. Об этом сообщил погранкомитет республики.

В числе прочих власти отменили визы для Великобритании, Германии, Франции, Италии и Ватикана, Испании, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Финляндии.

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Безвизовый въезд туристов из этих государств будет осуществляться через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Допустимый срок временного пребывания в таком случае составит не более 30 суток.

«Иностранцы могут следовать транзитом в третьи страны за исключением Российской Федерации, в том числе и через пункты пропуска в аэропортах», — уточняется в публикации.

Новый порядок будет действовать с 19 июля по 31 декабря 2024-го. При этом количество дней пребывания в Белоруссии по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.

Ранее сообщалось, что российские богачи остались без отдыха в Европе. Они подали на шенген не вовремя и не успели получить визы.

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      Мария Борисова
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