Лавров заявил о двойных стандартах ООН в отношении ситуации в Газе и на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик продемонстрировал двойные стандарты относительно инцидентов с попаданием по больницам на Украине и в секторе Газа. Слова министра приводит РИА Новости.

На пресс-конференции в ООН Лавров напомнил об инциденте с повреждением киевской больницы «Охматдет». По данным Минобороны России, причиной случившегося стало падение ракеты украинской ПВО. При этом Дюжаррик молниеносно обвинил в инциденте Россию.

Однако Дюжаррик не дал ответа на вопрос, кто виновен в нанесении удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Лавров подчеркнул, что «двойные стандарты просто очевидны», и назвал это прискорбным.

«Недопустимо, чтобы коллективный Запад приватизировал в своих интересах структуры Организации Объединенных Наций», — заключил он.

Ранее три активиста попытались сорвать речь Лаврова по теме Ближнего Востока на заседании СБ ООН. Произошедшее попало на видео.