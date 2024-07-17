Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 17 июля 2024Мир

Лавров заявил о двойных стандартах ООН

Лавров заявил о двойных стандартах ООН в отношении ситуации в Газе и на Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик продемонстрировал двойные стандарты относительно инцидентов с попаданием по больницам на Украине и в секторе Газа. Слова министра приводит РИА Новости.

На пресс-конференции в ООН Лавров напомнил об инциденте с повреждением киевской больницы «Охматдет». По данным Минобороны России, причиной случившегося стало падение ракеты украинской ПВО. При этом Дюжаррик молниеносно обвинил в инциденте Россию.

Материалы по теме:
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022
Истина в зерне. Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Чем это обернется для Украины?
Истина в зерне.Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Чем это обернется для Украины?
2 ноября 2022
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022

Однако Дюжаррик не дал ответа на вопрос, кто виновен в нанесении удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Лавров подчеркнул, что «двойные стандарты просто очевидны», и назвал это прискорбным.

«Недопустимо, чтобы коллективный Запад приватизировал в своих интересах структуры Организации Объединенных Наций», — заключил он.

Ранее три активиста попытались сорвать речь Лаврова по теме Ближнего Востока на заседании СБ ООН. Произошедшее попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты пытались сорвать выступление Лаврова на заседании СБ ООН. Что они кричали главе МИД России?

      ФАС потребует объяснить подорожание бензина в России

      Лавров призвал США отказаться от амбиций решать все и вся

      Лавров предрек деиндустриализацию Европе

      Лавров заявил о двойных стандартах ООН

      Францию призвали выйти из НАТО

      Лавров сообщил об эпизодических разговорах с США

      Секс-символ MMA показала тренировку в крошечном бикини

      Лавров заявил об отсутствии списка погибших в Буче

      «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше