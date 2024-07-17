Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:28, 17 июля 2024Мир

Лавров заявил об отсутствии списка погибших в Буче

Глава МИД Лавров: никто не предоставляет России список погибших в Буче
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто не собирается предоставлять России список погибших в Буче. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН Лавров подчеркнул, что Россия требует доказательств, когда ее в чем-то обвиняют. Он допустил, что напишет еще одно письмо по этому вопросу генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Материалы по теме:
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

«Вот эта Буча в апреле 2022 года, которая в том числе была использована и для срыва мирного договора... Для того, чтобы хоть как-то объяснить происходившее тогда вот в этой Буче, мы попросили предоставить имена людей, чьи тела были показаны. Никто ничего не собирается нам говорить», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва в течение двух лет не может получить список якобы жертв в Буче. По ее словам, эти данные в том числе не предоставляет ООН.

Весной 2022 года власти Украины и ряд иностранных средств массовой информации представили кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи после выхода из населенного пункта российских военных. В Минобороны России назвали провокацией попытку обвинить в произошедшем Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты пытались сорвать выступление Лаврова на заседании СБ ООН. Что они кричали главе МИД России?

      ФАС потребует объяснить подорожание бензина в России

      Лавров призвал США отказаться от амбиций решать все и вся

      Лавров предрек деиндустриализацию Европе

      Лавров заявил о двойных стандартах ООН

      Францию призвали выйти из НАТО

      Лавров сообщил об эпизодических разговорах с США

      Секс-символ MMA показала тренировку в крошечном бикини

      Лавров заявил об отсутствии списка погибших в Буче

      «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше