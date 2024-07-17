Лавров заявил об отсутствии списка погибших в Буче

Глава МИД Лавров: никто не предоставляет России список погибших в Буче

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто не собирается предоставлять России список погибших в Буче. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН Лавров подчеркнул, что Россия требует доказательств, когда ее в чем-то обвиняют. Он допустил, что напишет еще одно письмо по этому вопросу генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

«Вот эта Буча в апреле 2022 года, которая в том числе была использована и для срыва мирного договора... Для того, чтобы хоть как-то объяснить происходившее тогда вот в этой Буче, мы попросили предоставить имена людей, чьи тела были показаны. Никто ничего не собирается нам говорить», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва в течение двух лет не может получить список якобы жертв в Буче. По ее словам, эти данные в том числе не предоставляет ООН.

Весной 2022 года власти Украины и ряд иностранных средств массовой информации представили кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи после выхода из населенного пункта российских военных. В Минобороны России назвали провокацией попытку обвинить в произошедшем Москву.