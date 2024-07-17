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14:27, 17 июля 2024Экономика

Путин назвал причину нехватки электроэнергии

Путин назвал майнинговые фермы причиной дефицита мощностей электроэнергии

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Одной из причин дефицита мощностей электроэнергии в российских регионах являются майнинговые фермы, в том числе проблема фиксировалась в Иркутской области и Бурятии. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос выглядит острым и чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков. Глава государства рассказал, что в регионах уже прямо высказывают опасения на счет неконтролируемого роста добычи криптовалют и соответствующего увеличения потребления электроэнергии.

В последние дни на юге России происходят веерные отключения электроэнергии из-за дефицита мощности. Накануне, 16 июля, света лишились жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов.

Причиной такой ситуации было названы неполадки в турбогенераторе и последующее отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС, которая питает весь Южный федеральный округ. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак объяснил, что из-за жары и рекордного повышения энергопотребления риски ввода графиков отключений сохраняются.

Ранее Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не губить отрасль запретом на добычу в энергодефицитных регионах.

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