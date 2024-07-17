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23:38, 17 июля 2024Мир

Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии и обсудил сотрудничество

Фото: Crystal Eye Studio / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Обе стороны отметили достигнутый уровень дружественных отношений между странами. Они также обсудили ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сфере, говорится в публикации.

Кроме того, в ходе телефонного звонка была отмечена важность продолжения координация в рамках «ОПЕК+».

Ранее стало известно, что Эр-Рияд пригрозил продать бонды G7 в случае конфискации замороженных активов РФ. Защищая их, представитель Эр-Рияда выразил несогласие с самой идеей направить эти средства на помощь Украине и отдельно намекнул на судьбу французских ценных бумаг. Позднее власти Саудовской Аравии опровергли слухи об ультиматуме и заявили, что не угрожали «Семерке» из-за плана изъять активы России.

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      Сергей Грехов
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