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22:47, 17 июля 2024Спорт

Стало известно о подготовке российских теннисистов к Олимпиаде-2024

Тарпищев заявил, что теннисисты будут готовиться к Олимпиаде-2024 индивидуально
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о подготовке россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Тарпищев заявил, что теннисисты будут готовиться индивидуально. «Кто-то в Европе, кто-то, как Елена Веснина, у нас», — добавил он, подчеркнув, что раньше перед Олимпиадой федерация устраивала сборы.

Ранее ФТР опубликовала заявочные листы участников Олимпийских игр в Париже, в список входят семь российских спортсменов. На соревнованиях выступят Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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