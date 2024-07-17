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19:38, 17 июля 2024Спорт

Тактаров сравнил жизнь в СССР, России и США

Актер Олег Тактаров заявил, что в России ему комфортнее, чем в США
Олег Тактаров

Олег Тактаров. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров сравнил жизнь в СССР, России и США. Его слова приводит «Советский спорт».

Спортсмен заявил, что ему комфортнее всего в современной России, так как здесь он чувствует себя свободно. Он подчеркнул, что в стране соблюдаются законы, что для него важно. «Для меня такие вещи, когда что-то можно по блату, были омерзительны еще с Советского Союза», — признался Тактаров.

Ранее Тактаров раскритиковал жизнь в США. Он назвал страну бомжатником с большим количеством безработных и наркоманов.

Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над американцем Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году.

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      Андрей Стрельцов
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