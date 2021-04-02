Тактаров рассказал о превращении США в «бомжатник»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров рассказал о последствиях борьбы за пост президента США Джо Байдена и Дональда Трампа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен, проживающий за океаном, отметил, что страна превратилась в «бомжатник». «Беверли-Хиллз, Голливуд — все загажено, палатки какие-то стоят. Приехать страшно. Америка стала непрезентабельной», — добавил Тактаров.

Тактаров также рассказал, что в стране много безработных, которые довольны своим статусом. «Это здоровые кони, которые решили, что есть дешевая марихуана, можно сидеть, курить и не работать», — отметил спортсмен.

По итогам выборов в США, состоявшихся 3 ноября, Байден обошел действующего президента Трампа и был выбран новым главой государства. После оглашения результатов в стране прошло множество митингов и массовых беспорядков.